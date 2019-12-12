Эксперты прокомментировали смерть девочки от смеси из сухого молока

Четырехмесячная девочка умерла в амурском городе Зея из-за того, что мать несколько месяцев кормила ее смесями из сухого молока, которые не предназначены для грудных детей. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Вместе с экспертами разбирались в ситуации.
24-летняя мать с лета кормила новорожденную дочь смесью из сухого молока на воде. Такая информация появилась на сайте Следственного комитета по Амурской области. При этом девушка знала, что малышке требуется адаптированное детское питание, содержащее необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и других питательных веществ.
"В результате этих действий, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в организме девочки наступили патологические изменения внутренних органов, приведшие к ее смерти 22 августа. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном", – говорится в сообщении Следственного комитета по региону.
Расследование уголовного дела завершили. Девушке предъявили обвинение по статье №109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". А в ближайшее время дело направят в суд.
"Москва сегодня": рождаемость и смертность
Адвокат Виктория Данильченко в разговоре с Москвой 24 отмечает, что, когда ребенок рождается, к нему "прикрепляется" патронажная сестра из поликлиники.
"И, конечно, такие вещи, что творила мама, должна была видеть не только мама, но и врачи. Может, у нее послеродовая депрессия или с головой не все в порядке. Для этого существуют врачи, которые действительно могут проконтролировать действия этой матери", – поясняет эксперт.
Юрист Виктория Шакина добавляет, что патронажная сестра следит за малышом только в первые дни после рождения, а после ребенок наблюдается в поликлинике.
"Дальше вся ответственность перекладывается на мать, которая должна с определенной периодичностью водить ребенка к врачу", – подчеркивает юрист.
По мнению Шакиной, у матери девочки не было злого умысла: "Это скорее странная халатность с ее стороны". А каким именно будет наказание, уже решит суд. Данильченко считает, что это будут, скорее всего, исправительные работы.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в разговоре с Москвой 24 поясняет, что врачи всегда рекомендуют маме грудное вскармливание или детские смеси.
"Бывает, что женщина сама выбирает, не посоветовавшись с педиатром, чем кормить ребенка, какой смесью. Когда педиатр приходит для того, чтобы осуществлять патронат за новорожденными на дому, безусловно, у мамы он спрашивает, как и чем кормят", – говорит депутат.
Но, по словам Окуневой, медицинский работник не присутствует в доме 24 часа в сути. "Ведь ему могут сказать, что кормят одной смесью, а по факту кормили другой, поэтому я бы не возлагала ответственность на медицинскую сестру, которая осуществляет приход на дом к ребенку," – поясняет она.
Зампред добавляет, что раньше была широко распространена такая форма, как детские молочные кухни, и было бы неплохо их вернуть.
"Там заранее готовили смеси, родители приходили и получали. Там делали натуральный творог, кефир. Все с понятными сроками хранения", – вспоминает Окунева.
Врач-педиатр Лина Мурадова добавляет, что кормление в младенческом возрасте не грудным молоком или не специальными адаптированными смесями приводит к мелким кровоизлияниям в желудочно-кишечный тракт ребенка.
"Тут еще вопрос в продолжительности кормления и дозах. Справится ли ребенок с этим кровоизлиянием или нет – вопрос. До года все-таки необходимо кормить специальными адаптированными смесями или грудным молоком", – говорит Мурадова.
По словам эксперта, возможно, у четырехмесячной девочки могло быть изначально ослаблено здоровье.
"Скорее всего, тут имела место быть какая-то еще сопутствующая патология. Но, скажем так, при наличии патологии вот это сухое молоко, не исключено, могло привести к таким последствиям. Я знаю случаи, когда кормили цельным коровьим молоком и у детей максимум аллергия появлялась", – добавляет педиатр.
Мурадова отмечает, что лучше грудного вскармливания ничего не придумали: "Но если у мамы пропало молоко и есть необходимость перейти на смеси, то нужна консультация врача-педиатра", – поясняет она.
Мурадова уточняет, что если первого ребенка кормили одним видом смеси, то это вовсе не означает, что он подойдет и второму. "Нужно посоветоваться со специалистом, все индивидуально", – заключает педиатр.
Дело о смерти школьницы в "Артеке" передано в центральный аппарат СК
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