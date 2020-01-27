Жительница Омска запретила лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг из-за религии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жительница Омска отказалась лечить 14-летнюю дочь, весившую 25 килограммов из-за белковой недостаточности, сообщает прокуратура Омской области.

Представители ведомства рассказали, что в декабре 2019 года после осмотра девочки врачом при содействии полиции ее на скорой направили в больницу. Но ее мать отказалась от медицинского обследования и последующего лечения. Свое решение она объяснила тем, что врачам и другому медперсоналу не доверяет. Сообщается также, что она не впускала в дом педиатра.

Медицинские работники сообщили о ситуации в прокуратуру, ведомство, в свою очередь, обратилось в суд с требованием госпитализации девочки. Согласно решению суда, ребенка положили на лечение в больницу.

В прокуратуре уточнили, что мать отказ от лечения дочери объяснила религиозными мотивами.

Ранее стало известно, что прокуратура в Саратове организовала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника якобы с признаками алкогольного отравления.



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