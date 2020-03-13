"Лаборатория Касперского" предупредила о росте киберугроз при удаленной работе

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"Лаборатория Касперского" предупредила о возможном росте киберугроз в случае перевода сотрудников на работу из дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Люди будут пользоваться инструментами удаленного доступа к привычной рабочей технике, что потребует дополнительных мер безопасности. Прежде всего речь идет об организациях, которые раньше или не настраивали удаленный доступ, или почти не пользовались им, объяснил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Легезо.

Рост киберугроз связан с тем, что к инфраструктуре компании станет подключаться значительно больше потенциально зараженных устройств. Вырастет объем трафика данных, который должен шифроваться, уточнил эксперт.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович дал советы по защите своих данных в интернете. По его словам, не стоит переходить по ссылкам с рекламой в мобильных устройствах, особенно из социальных сетей. Данные сразу же передаются, в том числе и номер телефона. При подключении к бесплатному Wi-Fi сведения тоже передаются.

Кроме того, необходимо стирать куки, не ставить отметку о своем местоположении и не нажимать галочку "запомнить меня".