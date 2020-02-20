Rambler и Group-IB раскрыли мошенническую премию "Лайк года – 2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты компаний Rambler Group и Group-IB обнаружили мошенническую сеть под видом фиктивной премии "Лайк года – 2020". Об этом сообщает сайт News.ru.

В Сети запустили конкурс, по условиям которого пользователи могли выиграть крупный денежный приз за лайк в соцсети. Внимание к своей обманной схеме злоумышленники привлекли за счет рассылки сообщений от имени "команды Ramler".

Мошенники обещали пользователям денежные вознаграждения в размере от 100 до 2 тысяч долларов за действия на сайтах, которые в дальнейшем оказались сайтами-приманками. Эти порталы собирали личные данные посетителей – например, по банковским картам.

С технологической точки зрения, обманщики совершили взлом почтовых серверов одного из операторов фискальных данных. Реагируя на ситуацию, Rambler Group взаимодействовала с почтовыми сервисами для блокировки рассылок, а Group-IB направила усилия на блокировку мошеннических доменов.

Накануне в Роскачестве объяснили, что все входящие письма необходимо проверять на наличие потенциальной опасности. Во-первых, необходимо обращать внимание на адрес, с которого пришла почта, во-вторых – не переходить по подозрительным ссылкам, и наконец уточнять информацию в ведомствах или компаниях, от имени которых была рассылка.

