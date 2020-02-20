Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

13:11

Rambler и Group-IB раскрыли мошенническую премию "Лайк года – 2020"

технологии безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты компаний Rambler Group и Group-IB обнаружили мошенническую сеть под видом фиктивной премии "Лайк года – 2020". Об этом сообщает сайт News.ru.

В Сети запустили конкурс, по условиям которого пользователи могли выиграть крупный денежный приз за лайк в соцсети. Внимание к своей обманной схеме злоумышленники привлекли за счет рассылки сообщений от имени "команды Ramler".

Мошенники обещали пользователям денежные вознаграждения в размере от 100 до 2 тысяч долларов за действия на сайтах, которые в дальнейшем оказались сайтами-приманками. Эти порталы собирали личные данные посетителей – например, по банковским картам.

С технологической точки зрения, обманщики совершили взлом почтовых серверов одного из операторов фискальных данных. Реагируя на ситуацию, Rambler Group взаимодействовала с почтовыми сервисами для блокировки рассылок, а Group-IB направила усилия на блокировку мошеннических доменов.

Накануне в Роскачестве объяснили, что все входящие письма необходимо проверять на наличие потенциальной опасности. Во-первых, необходимо обращать внимание на адрес, с которого пришла почта, во-вторых – не переходить по подозрительным ссылкам, и наконец уточнять информацию в ведомствах или компаниях, от имени которых была рассылка.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика