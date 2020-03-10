Эксперты рассказали, как не попасться на мошенническую схему "Белый кролик"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с Москвой 24 рассказал о том, как обезопасить себя от новой мошеннической схемы – "Белого кролика". По словам эксперта, схема выманивания личных данных россиян не новая и состоит из двух шагов.

"Первый шаг всегда один – это заставить общаться с собой. Если вы с кем-то взаимодействуете, значит, вы уже попали. Второй шаг – развести клиента. Так как долго схема не живет, каждый раз мошенникам приходится придумывать новые схемы развода", – подчеркнул эксперт.



Андрей Масалович эксперт по кибербезопасности Не надо ни с кем взаимодействовать, если это не было вашим решением. Не надо забывать о том, что если вам предлагают что-то доходное, то значит, что вы уже рискуете.

При этом он отметил, что в последнее время мошенники стали разрабатывать более привлекательные схемы, чем раньше, и люди стали чаще вестись на их разводы.

"Мошенники стали работать красивее. В данной схеме первый шаг – это опрос на сайте, после прохождения которого вас ждет выигрыш. Сам факт того, что вы что-то выиграли, – это уже свидетельство спама. Доля недоверия в таких случаях должна превалировать, потому что интернет – все-таки среда мошенников", – пояснил Масалович.

Эксперт также порекомендовал не читать такого рода письма на электронной почте и смело избавляться от них.

"Если на вашу почту поступают письма с различными опросами чаще, чем обычно, то имеет смысл задуматься. Не надо в них разбираться, потому что любая "разборка" – это то, что нужно злоумышленнику. Такие письма сразу же бросайте в спам", – добавил он.

В свою очередь, эксперт в области безопасности Александр Власов советует беречь свои персональные данные и стараться не разглашать их без надобности.

"Можно участвовать в любых опросах, но только не оставляйте свои данные. На официальных сайтах всех банков в разделе безопасности давно прописано не сообщать номера своих карт, CVC-коды, а также не отвечать мошенникам на вопросы", – отметил эксперт.



Александр Власов эксперт в области безопасности Как только говорят: "Тестовый платеж", "Сообщите нам СМС-пароль, чтобы мы его провели", или просят номер паспорта, номер карты, дату рождения, то это точно мошенники, быстрее бросайте трубку. Берегите персональные данные как зеницу ока.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему выманивания личных данных россиян, чтобы красть деньги с банковских счетов. Ее условно назвали "Белый кролик" по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес".

Сперва злоумышленники с помощью поддельных роликов в новостном формате или от имени известных блогеров предлагают пройти опрос на сайте, за который полагается вознаграждение. После этого на электронную почту приходит сообщение о выигрыше, но необходимо перейти по ссылке. На новом портале мошенник может, например, попросить тестовый платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка.

В Сбербанке также назвали самые популярные способы кражи денег с карт клиентов. Ими стали звонки от "службы безопасности" банка, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка". Обычно мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и рассказывают о подозрительной операции, которую выявил банк, а затем просят назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код, который пришел по СМС, или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги.

Мария Ефимова