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13:52

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Эксперты рассказали, как не попасться на мошенническую схему "Белый кролик"

"Белый кролик". Как не попасться на новую мошенническую схему
общество безопасность эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с Москвой 24 рассказал о том, как обезопасить себя от новой мошеннической схемы – "Белого кролика". По словам эксперта, схема выманивания личных данных россиян не новая и состоит из двух шагов.

"Первый шаг всегда один – это заставить общаться с собой. Если вы с кем-то взаимодействуете, значит, вы уже попали. Второй шаг – развести клиента. Так как долго схема не живет, каждый раз мошенникам приходится придумывать новые схемы развода", – подчеркнул эксперт.

Не надо ни с кем взаимодействовать, если это не было вашим решением. Не надо забывать о том, что если вам предлагают что-то доходное, то значит, что вы уже рискуете.
Андрей Масалович
эксперт по кибербезопасности

При этом он отметил, что в последнее время мошенники стали разрабатывать более привлекательные схемы, чем раньше, и люди стали чаще вестись на их разводы.

"Мошенники стали работать красивее. В данной схеме первый шаг – это опрос на сайте, после прохождения которого вас ждет выигрыш. Сам факт того, что вы что-то выиграли, – это уже свидетельство спама. Доля недоверия в таких случаях должна превалировать, потому что интернет – все-таки среда мошенников", – пояснил Масалович.

Эксперт также порекомендовал не читать такого рода письма на электронной почте и смело избавляться от них.

"Если на вашу почту поступают письма с различными опросами чаще, чем обычно, то имеет смысл задуматься. Не надо в них разбираться, потому что любая "разборка" – это то, что нужно злоумышленнику. Такие письма сразу же бросайте в спам", – добавил он.

В свою очередь, эксперт в области безопасности Александр Власов советует беречь свои персональные данные и стараться не разглашать их без надобности.

"Можно участвовать в любых опросах, но только не оставляйте свои данные. На официальных сайтах всех банков в разделе безопасности давно прописано не сообщать номера своих карт, CVC-коды, а также не отвечать мошенникам на вопросы", – отметил эксперт.

Как только говорят: "Тестовый платеж", "Сообщите нам СМС-пароль, чтобы мы его провели", или просят номер паспорта, номер карты, дату рождения, то это точно мошенники, быстрее бросайте трубку. Берегите персональные данные как зеницу ока.
Александр Власов
эксперт в области безопасности

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему выманивания личных данных россиян, чтобы красть деньги с банковских счетов. Ее условно назвали "Белый кролик" по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес".

Сперва злоумышленники с помощью поддельных роликов в новостном формате или от имени известных блогеров предлагают пройти опрос на сайте, за который полагается вознаграждение. После этого на электронную почту приходит сообщение о выигрыше, но необходимо перейти по ссылке. На новом портале мошенник может, например, попросить тестовый платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка.

В Сбербанке также назвали самые популярные способы кражи денег с карт клиентов. Ими стали звонки от "службы безопасности" банка, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка". Обычно мошенники представляются сотрудниками службы безопасности и рассказывают о подозрительной операции, которую выявил банк, а затем просят назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код, который пришел по СМС, или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги.

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Мария Ефимова

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