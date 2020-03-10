Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт россиян

09:08
Фото: depositphotos/dedivan1923
Мошенники придумали новую схему выманивания личных данных россиян, чтобы красть деньги с банковских счетов. Новая схема обмана условно названа "Белый кролик" по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес", сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрея Бусаргина.
Сперва злоумышленники с помощью поддельных роликов в новостном формате или от имени известных блогеров предлагают пройти опрос на сайте, за который полагается вознаграждение. После этого на электронную почту приходит сообщение о выигрыше, но необходимо перейти по ссылке.
"Клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может, например, попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка", – рассказал Бусаргин.
Как отмечается, каждый этап мошеннической схемы не вызывает подозрений и его сложно отследить службе безопасности банка.
Ранее банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса-трояна, который распространяется в мобильных банковских приложениях для системы Android. Попадая на телефон пользователя, он способен автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское приложение на смартфоне на счет мошенника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: