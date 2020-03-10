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Общество

09:08

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт россиян

общество безопасность финансы

Фото: depositphotos/dedivan1923

Мошенники придумали новую схему выманивания личных данных россиян, чтобы красть деньги с банковских счетов. Новая схема обмана условно названа "Белый кролик" по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес", сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрея Бусаргина.

Сперва злоумышленники с помощью поддельных роликов в новостном формате или от имени известных блогеров предлагают пройти опрос на сайте, за который полагается вознаграждение. После этого на электронную почту приходит сообщение о выигрыше, но необходимо перейти по ссылке.

"Клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может, например, попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка", – рассказал Бусаргин.

Как отмечается, каждый этап мошеннической схемы не вызывает подозрений и его сложно отследить службе безопасности банка.

Ранее банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса-трояна, который распространяется в мобильных банковских приложениях для системы Android. Попадая на телефон пользователя, он способен автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское приложение на смартфоне на счет мошенника.

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