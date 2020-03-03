Обновление Windows 10 привело к серии технических проблем

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Фото: depositphotos/realinemedia
Владельцы компьютеров и ноутбуков с операционной системой Windows 10 сообщили о проблемах, вызванных недавним обновлением. Оказалось, что последняя версия ПО приводит к "синему экрану смерти", передает Windows Latest.
Кроме того, у пользователей продуктов Microsoft замечены другие фатальные ошибки. Релиз обновления KB4535996 состоялся 27 февраля. При этом его установка была необязательной. Несмотря на это, американская корпорация посоветовала скачать обновление, так как в него включили исправление предыдущих ошибок, среди которых трудности с системным поиском.
У многих обладателей лицензионных копий Windows произошли сбои на фоне выпущенного и установленного обновления. Как заверяют пользователи, системе не удается закончить установку апдейта, что и ведет к перезагрузке устройства. Помимо того, некоторые говорили про ошибку BSoD, называемую "синим экраном смерти".
Еще замечено, что компьютеры стали хуже работать, упала производительность, а также участились зависания. В настоящий момент неизвестно, когда Microsoft исправит ошибки последней версии популярной ОС.
В январе стало известно, что компания Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7. Пользователям рекомендовали создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.
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