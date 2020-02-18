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Технологии

18 февраля, 16:25

Microsoft признала последнее обновление Windows 10 опасным

технологии безопасность

Фото: depositphotos/dennizn

Американская компания Microsoft отозвала последнее обновление операционной системы Windows 10 из-за его потенциально опасного влияния на компьютеры пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый патч под номером KB4524244, распространенный 11 февраля, стал причиной многочисленных сбоев. Например, пользователи отмечали замедление работы операционной системы, а также произвольное удаление файлов с рабочих столов. Кроме того, сообщается о внезапной отмене изменений в настройках.

Компания признала критические проблемы с обновлением и оперативно отозвала его.

На данный момент Microsoft принудительно устанавливает обновления программного обеспечения по истечении 7-дневного срока с момента выпуска соответствующих поправок. До этого пользователь может сам выбрать момент установки.

Ранее сообщалось, что американская компания отказалась от поддержки операционной системы Windows 7, выпущенной в октябре 2009 года. При этом с публикацией финального обновления Microsoft "сломали" систему, и разработчикам потребовалось устранять появившиеся уязвимости.

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