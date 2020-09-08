В Microsoft представили бюджетную версию новой консоли Xbox

Компания Microsoft официально представила консоль нового поколения Xbox Series S, которая станет бюджетной версией модели Series X. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как заявили в компании, производительность консоли будет сопоставима со старшей версией приставки, однако корпус будет наименьшим среди всех вариаций Xbox.

Согласно данным утечек, Series S будет полностью цифровой консолью – в ней не будет привода для дисков. Ставить игровую приставку можно будет как вертикально, так и горизонтально.

Новая консоль будет поддерживать рейтрейсинг, низкую задержку управления, а также разрешение 4К для видео. Игры предлагается хранить на SSD-накопителе объемом 512 гигабайт.

По данным Microsoft, Xbox Series S будет стоить 299 евро. Series X, как сообщалось неофициально, может обойтись в 499 евро.

