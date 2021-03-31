Специалисты решили проблему зависаний Windows

11:18
Фото: depositphotos/realinemedia
В новой версии Windows не будет проблемного компонента, который вызывает зависание системы. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Уточняется, что в новой версии под названием Sun Valley ("Солнечная долина"), или 21H2, привычная пользователям панель задач лишится компонента explorer.exe, который был ответственным за ее работу.
Специалисты отметили, что проблема с зависанием компонента существует десятилетиями во всех версиях ОС от Microsoft. Для того чтобы решить ее, необходимо вызвать диспетчер задач и вручную выключить explorer.exe. В некоторых случаях нужно перезагрузить компьютер.
В новой итерации Windows панель задач получит выделенную для работы библиотеку taskbar.dll, что позволит повысить стабильность данной функции операционной системы.
Ранее сообщалось, что специалисты Microsoft переработают графический интерфейс программы "Проводник" в новом большом обновлении Windows 10.
Изменения во внешнем виде программы обнаружили пользователи, участвующие в тестовой программе Microsoft Insider Preview. В сборке операционной системы под номером 21 343 оказались изменены все иконки файлов, в том числе логотипы папок и "Корзины".
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