Apple опубликовала список устройств, нарушающих работу кардиостимуляторов

16:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Компания Apple назвала устройства, нарушающие работу кардиостимуляторов. Об этом сообщает "Газета.ру".
В перечень попали беспроводные наушники AirPods и зарядные чехлы для них, часы Apple Watch, определенные модели iPad, iPhone 12 и зарядка MagSafe, а также некоторые компьютеры Mac.
В Apple порекомендовали держать данные гаджеты на расстоянии 15–30 сантиметров от медицинских устройств, поскольку они могут провоцировать помехи в работе кардиостимуляторов из-за наличия магнитов.
В частности выяснилось, что в работе 11 из 14 кардиостимуляторов наблюдались нарушения, когда рядом находился iPhone 12 Pro Max.
"Мы всегда знали, что магниты могут мешать работе сердечных имплантируемых электронных устройств, однако нас удивила сила магнитов, используемых iPhone 12 для обеспечения беспроводной зарядки смартфона", – поделился ведущий исследователь и доктор кардиолог Майкл Ву.
Ранее сообщалось, что смартфоны iPhone 12 могут мешать спасению пациента из-за магнитных помех. При поднесении гаджета к левому нагрудному карману пациента с кардиостимулятором медицинский прибор останавливал свою работу.
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