Эксперт оценил вред магнитов на холодильнике

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Популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский в интервью радио Sputnik рассказал, влияют ли декоративные магнитики на работу техники и самочувствие людей.
Привозить магнитики из поездок и вешать их на холодильник – популярное хобби, однако, когда техника выходит из строя, люди задаются вопросом: не виноваты ли в этом магнитные картинки?
Михайловский рассказал, что обычные магниты на холодильник – ферритовые – имеют слабое поле и безвредны. Однако в продаже все чаще появляются неодим-железо-боровые магниты стального цвета, которые могут оказать влияние на электронику.
Эксперт добавил, что для любителей украшать магнитами компьютер есть дополнительные правила.
"В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнитить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску. Хотя ферритовые магниты вряд ли могут что-то сделать", – сказал Михайловский.
Людям, имеющим в организме какие-то медицинские приборы, например кардиостимуляторы, с магнитами следует быть осторожнее.
"В любом случае, если в нашем организме по той или иной причине есть хоть какие-то материалы, которые взаимодействуют с магнитом, что-то железосодержащее, не стоит к ним близко подносить магниты, как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо", – отметил эксперт.
Он уточнил, что с увеличением расстояния действие магнитного поля ослабевает, так что основное правило – не подносить магнит ближе, чем на 10 сантиметров.
Ранее ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля. Оказалось, что в салонах новых машин может содержатся более 200 химических соединений, в том числе тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья.
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