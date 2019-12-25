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Москва 24

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Общество

07:23

В Мосгордуме призвали людей с кардиостимуляторами носить с собой паспорт устройства

общество медицина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева посоветовала людям с кардиостимуляторами носить с собой паспорт устройства. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Уверена, что каждый пациент с имплантированным электрокардиостимулятором в курсе, что должен всегда иметь при себе специальный документ, в котором написано, что у него установлено это устройство", – подчеркнула депутат.

Она отметила, что паспорт устройства необходим в разных ситуациях – как для особого порядка прохождения металлодетекторов, так и при обращении в медицинское учреждение. В первом случае проблему решают специальные рамки, как пояснила Картавцева.

Ранее в Москве произошел инцидент, связанный с кардиостимуляторами. Жительница столицы в социальной сети обратила внимание на то, что люди с данными устройствами не всегда могут попасть в нужные им места просто в силу отсутствия специальных рамок. При этом обычные охрана отключать отказывается.

Москвичка не может попасть в магазины из-за кардиостимулятора

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