Москвичка не может попасть в столичные магазины из-за кардиостимулятора

Москвичка не может проходить через рамки металлоискателей из-за кардиостимулятора

Москвичка пожаловалась в соцсетях на рамки металлоискателей в столичных магазинах. Дело в том, что ее маме врачи установили кардиостимулятор. Теперь пожилая женщина не может проходить через рамки.

Автор поста рассказала, как в обувном ей пришлось выбирать для матери туфли по ее описанию и выносить за рамку, чтобы женщина их примерила.

Администраторы торговых залов говорят, что с подобными проблемами к ним обращаются довольно часто, но отключить рамки они не могут.