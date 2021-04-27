Россиян предупредили об опасных функциях смартфона

10:20
Фото: depositphotos/pressmaster
Абсолютной защиты смартфонов от хакерских атак невозможно добиться, рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.
По его словам, злоумышленники не дремлют, и даже самые безобидные программы могут стать причиной проблем.
"После истории о приложении, которое обещало предоставить пользователям бесплатный Netflix, а по факту получало доступ к пуш-уведомлениям и вело на фишинговый сайт, Сеть забита рекомендациями внимательно проверить настройки телефона", – рассказал Закарян агентству "Прайм".
Эксперт подчеркнул, что в первую очередь это касается операционной системы Android. На этих устройствах, по словам Закаряна, есть возможность у одного приложения получить доступ к пуш-уведомлениям всех остальных.
По его словам, при каждой возможности нужно использовать сложные пароли, двухфакторную авторизацию, не реагировать на сообщения с просьбой денег и рекомендациями различных услуг. Также иногда может потребоваться отключить и сервисы геолокации.
Закарян добавил, что повышенная внимательность может защитить от злоумышленников на 99%, а абсолютную защиту может дать лишь отказ от использования смартфона.
Ранее исследователь Дуглас Лей из исландского Тринити-колледжа заявил, что смартфоны на операционной системе Android передают в Google больше данных, чем iPhone на серверы Apple. Специалист провел эксперимент, который показал, что при включении Android-смартфон передает на серверы Google 1 мегабайт информации, в то время как при аналогичных условиях iPhone перенаправляет всего 42 килобайта с устройства владельца. Информация передается на серверы и тогда, когда смартфоны находятся в режиме ожидания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: