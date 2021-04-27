Россиян предупредили об опасных функциях смартфона

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Абсолютной защиты смартфонов от хакерских атак невозможно добиться, рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

По его словам, злоумышленники не дремлют, и даже самые безобидные программы могут стать причиной проблем.

"После истории о приложении, которое обещало предоставить пользователям бесплатный Netflix, а по факту получало доступ к пуш-уведомлениям и вело на фишинговый сайт, Сеть забита рекомендациями внимательно проверить настройки телефона", – рассказал Закарян агентству "Прайм".

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь это касается операционной системы Android. На этих устройствах, по словам Закаряна, есть возможность у одного приложения получить доступ к пуш-уведомлениям всех остальных.

По его словам, при каждой возможности нужно использовать сложные пароли, двухфакторную авторизацию, не реагировать на сообщения с просьбой денег и рекомендациями различных услуг. Также иногда может потребоваться отключить и сервисы геолокации.

Закарян добавил, что повышенная внимательность может защитить от злоумышленников на 99%, а абсолютную защиту может дать лишь отказ от использования смартфона.

Ранее исследователь Дуглас Лей из исландского Тринити-колледжа заявил, что смартфоны на операционной системе Android передают в Google больше данных, чем iPhone на серверы Apple. Специалист провел эксперимент, который показал, что при включении Android-смартфон передает на серверы Google 1 мегабайт информации, в то время как при аналогичных условиях iPhone перенаправляет всего 42 килобайта с устройства владельца. Информация передается на серверы и тогда, когда смартфоны находятся в режиме ожидания.

