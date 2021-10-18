Apple представила новые AirPods

Фото: apple.com

Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Трансляция презентации ведется на сайте компании.

Новые наушники получили обновленный дизайн, напоминающий более продвинутую модель AirPods Pro.

Третье поколение гаджета будет отличать защита от влаги и пота, а также увеличенная емкость аккумулятора. Согласно заявлению производителей, работы аккумулятора хватит на 6 часов беспрерывного прослушивания музыки.

Также обновленные наушники получили более широкий диапазон частот.

В Apple заявили, что их поставки стартуют со следующей недели. Цена AirPods 3 будет начинаться от 179 долларов.

Также компания представила новые процессоры – M1 Pro и M1 Max. Первый оснастили 33,7 миллиарда транзисторами и 32 гигабайтами памяти со скоростью 200 гигабайтов в секунду. Более мощный M1 Max получил 57 миллиардов транзисторов и 64 гигабайта памяти со скоростью 400 гигабайтов в секунду.

Ранее в России официально стартовали продажи Apple Watch Series 7. Стоимость последней модели умных часов начинается от 36 990 рублей.

