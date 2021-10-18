MacBook унаследуют узнаваемую черту iPhone – СМИ

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На дисплее MacBook Air 2022 года появятся фронтальная камера и датчики, сообщает "Газета.ру".

До этого сообщалось, что на обновленном MacBook Pro появится вырез в дисплее. В ходе последующих исследований портал Apple Insider обнаружил, что дизайн MacBook Air в будущем может подвергнуться такой же трансформации.

Позже стало известно, что Apple уменьшит рамки MacBook Air, а также внедрит в ноутбук вырез. По данным автора инсайдов, модель 2022 года будет иметь скругленный и легкий дизайн. Ожидается, что дисплей MacBook Air будет выполнен по технологии mini LED с увеличенной контрастностью, что обеспечит более глубокие темные тона и высокую яркость.

Ранее стало известно, что компания Apple представит новые наушники AirPods 3 18 октября. Внешне они будут похожи на AirPods Pro. При этом модель будет без силиконовых амбушюр и активного шумоподавления.

