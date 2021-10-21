Названа главная особенность будущего iPhone 14 – СМИ

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Семейство смартфонов от Apple следующего поколения получит значительные изменения в дизайне. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на источники.

По их данным, дисплей iPhone 14 лишится "челки" – черного выреза с датчиками биометрической системы Face ID, который использовался в смартфонах американской компании с 2017 года. Новый экран для Apple в настоящее время разрабатывает компания LG.

Отмечается, что система Face ID в новой модели iPhone будет сохранена, однако ее датчики поместят в специальный овальный вырез. Такой дизайн используется в ряде флагманских смартфонов на Android.

Ранее компания Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они получили обновленный дизайн, напоминающий более продвинутую модель AirPods Pro. Новое поколение наушников отличает защита от влаги и пота, а также увеличенная емкость аккумулятора.

