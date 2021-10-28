Пользователи нового MacBook Pro раскритиковали его экранный вырез

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Пользователи нового поколения MacBook Pro раскритиковали экранный вырез, под который Apple не до конца оптимизировала интерфейс macOS. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что под так называемой челкой видны не все элементы меню. Кроме того, в некоторых приложениях не получается завести курсор в область, скрываемую вырезом. Пользователи отмечают серьезные неудобства при работе.

До этого в компании объяснили, что решение нового экранного выреза позволило сделать рамки ноутбука тонкими. При этом в смартфонах данный элемент присутствует только из-за системы FaceID, которая не досталась MacBook.

Новое поколение ноутбуков стало доступно для покупки в России с 26 октября. MacBook Pro 14 дюймов оценивается в 190 тысяч рублей, а MacBook Pro 16 дюймов – 235 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что дисплей iPhone 14 лишится "челки" – черного выреза с датчиками системы Face ID, который использовался в смартфонах американской компании с 2017 года.

