Российские магазины активно внедряют оплату по QR-кодам

Оплата покупок через систему быстрых платежей – это еще один удобный и безопасный способ безналичной оплаты. Это выгодно не только для покупателей, но и для продавца.

Сегодня самым популярным способом является сканирование QR-кода. Чтобы сделать покупку, человек должен отсканировать код на кассе, а затем оплатить ее через мобильное приложение банка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.