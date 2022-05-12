"Весна": IT-специалисты

На фоне кризиса многие IT-специалисты покинули страну, что чревато дефицитом айтишников в России. С другой стороны, некоторые компании из-за того же кризиса сокращают расходы на свои IT-проекты, что уже вызвало падение числа вакансий в этой сфере.

Так сколько нужно IT-специалистов России? И насколько выгодно работать в российской IT-отрасли? Об этом – в программе "Весна".

