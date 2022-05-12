Улюкаев вернулся в Москву из колонии строгого режима

Алексей Улюкаев из тверской колонии переместился в элитный жилой комплекс в Москве. 12 мая экс-министра экономического развития выпустили по УДО.

Менять место жительства без согласования с ФСИН ему нельзя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

