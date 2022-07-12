Беременная американка оспаривает штраф, заявляя, что ее эмбрион является пассажиром – СМИ

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Беременная гражданка США, которой выписали штраф за проезд по полосе, предназначенной для проезда автомобилей с одним или более пассажирами, пытается оспорить штраф, заявляя, что пассажиром был ее эмбрион. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его информации, в штате Техас Боттоун ехала по шоссе в полосе, предназначенной для проезда автомобилей с одним или более пассажирами. На одном из постов ее остановил офицер. На его вопрос, есть ли в машине пассажир, Боттоун ответила, что ее ребенок является пассажиром. Офицера не устроило объяснение, и он выписал штраф.

Телеканал сообщает, что сейчас американка пытается оспорить принятую против нее меру.

24 июня Верховный суд пересмотрел дело Роу против Уэйда 1973 года и отменил конституционные гарантии права на аборт, позволив штатам страны самим контролировать эту область. В результате практически 50% штатов планируют запретить или сильно ограничить аборты на своей территории.

