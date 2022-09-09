Бывший пресс-секретарь Елизаветы II рассказал, как мыл с ней посуду

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Бывший пресс-секретарь королевы Великобритании Елизаветы II Дики Арбитер поделился воспоминаниями о совместном мытье посуды с монархом после знакомства.

"Мы приезжаем в Балморал, быстро что-то едим с пластиковыми столовыми приборами и контейнерами. Меня парализовало, и я не помню нескольких фраз, которые себе я позволил сказать. В какой-то момент я начинаю убирать со стола и собираюсь мыть посуду. Но тут кто-то мне говорит: "Нет, подожди!". Это была королева Елизавета. Она говорит: "Я мою посуду, а ты вытираешь", – рассказал он газете La Repubblica.

Уточняется, что Дики Арбитер занимал должность пресс-секретаря королевы в течение 12 лет. Его первая встреча с Елизаветой II произошла в 1988 году.

Бывший пресс-секретарь также отметил чувство юмора королевы и ее умение растопить лед в любом разговоре. Он также рассказал, что Елизавета II относилась к нему с симпатией, при этом она не любила его пестрые галстуки.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

После кончины монарха наследником престола должен стать ее старший сын. Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

