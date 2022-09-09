Книга соболезнований появилась на сайте королевской семьи после смерти Елизаветы II

Фото: скриншот с официального сайта королевской семьи

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II на сайте британской королевской семьи открылась онлайн-книга соболезнований.

"Подборка сообщений будет передана членам королевской семьи и может храниться в королевских архивах для будущих поколений", – говорится в сообщении.

Желающие оставить соболезнования должны ввести свое имя, адрес электронной почты и месторасположение.

По данным телеканала CBS News, после смерти Елизаветы II в гимне Соединенного Королевства слово Queen будет заменено на King в строке "Боже, храни королеву". Таким образом, строка будет звучать как "Боже, храни короля" (God Save the King).

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.

Известно, что престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II. Президент РФ также попросил передать членам королевской семьи и населению Великобритании слова поддержки и сочувствия.

