Эксперт прокомментировал решение Сбербанка выдавать ипотеку 18-летним

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение Сбербанка выдавать ипотеку лицам с 18 лет оценил бывший вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Риск не в том, что это будут люди, которые будут тратить время на учебу, а в том, насколько стабильны их доходы. Соответственно, как до пандемии и до цифровой эпохи. Здесь надо чуть-чуть иначе оценивать кредитные риски", – объяснил специалист.

Он отметил, что, если такой опыт окажется для банка успешным, его ждет значительное преимущество перед другими банками.

"И именно наличие минимального платежа называют основной проблемой для тех, кого называют молодыми семьями", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года. Теперь ипотечный кредит можно будет взять с 18 лет, хотя большинство банков предпочитают давать его россиянам от 21 года.

Молодым заемщикам банк предоставит две ипотечные программы – кредиты на новостройки и готовое жилье. Новые условия будут действовать по всей России, а подача заявок возможна онлайн. Остальные требования не изменятся. Первоначальный взнос должен составлять от 10 процентов стоимости жилья, а срок кредита – до 30 лет.