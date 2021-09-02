Мутко высказался о введении программы льготной ипотеки на постоянной основе

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что мера по продлению льготной ипотеки будет действовать до тех пор, пока Россия не вернется к нормальному показателю инфляции.

"Программа будет функционировать до тех пор, пока мы не вернемся к нормальной ситуации по инфляции. То есть инфляция должна вернуться к целевой отметке 4 процента. Тогда инициативу можно будет пересмотреть", – сказал RT Мутко.

Он отметил, что власти страны должны заниматься системными мерами поддержки населения и бизнеса. Мутко также оценил помощь в виде льготной ипотеки под 6 процентов годовых при рождении первенца, а также выплату 450 тысяч рублей на третьего ребенка. Этими деньгами семья может погасить ипотеку или сделать первоначальный взнос.

"Также до 2024 года действует "Дальневосточная ипотека" под 2 процента годовых. Благодаря инициативе в регионе за первую половину 2021-го было введено 970 тысяч квадратных метров жилья, что на 70 процентов больше показателей прошлого года", – уточнил Мутко.

Ранее социальный предприниматель Елена Стрельникова выступила с инициативой утвердить льготную ипотеку на постоянной основе и работать над дальнейшим смягчением условий программы.

Также она заявила, что в современных условиях продление программы семейной ипотеки – это единственный способ обзавестись собственным жильем.

