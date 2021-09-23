В России назвали средний размер потребительского кредита

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Средний размер выданных потребительских кредитов в августе текущего года в России составил 268,5 тысячи рублей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кроме того, как уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, если сравнивать с июлем, средний размер потребкредита снизился на 1,1%.

Как сообщается, основным критерием при выдаче кредита является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) человека, который особенно важен для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что такие потребительские кредиты разрешают только тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне – 650 баллов и более. Так, он рассказал, что средний персональный кредитный рейтинг по потребкредитам в августе текущего года составил 628 баллов, опустившись за год на шесть баллов.

Ранее в НБКИ также сообщили, что около 15% россиян никогда в своей жизни не брали кредиты. По словам Волкова, в их базе содержатся сведения более чем о 100 миллионах россиян. При этом в базе кредитных историй есть и данные о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было.

