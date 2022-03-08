Австралия ввела санкции против вооруженных сил России

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Правительство Австралии заявило о новых санкциях против России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу МИД страны Марис Пейн.
В частности, новый пакет санкций введет целевые финансовые ограничения в отношении вооруженных сил РФ, а также запрет на въезд для шести российских военных командиров.
По словам Пейн, власти Австралии вводят также ограничения против 10 человек, "чья роль стратегически важна для России".
Ранее Австралия ввела адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в страну и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Австралия будет посылать Украине оружие через партнеров по НАТО
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