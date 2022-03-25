Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи

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Власти Австралии ввели новые санкции против нескольких белорусских граждан, в том числе президента страны и членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо австралийского МВД.

В частности, ограничения вводятся в отношении Александра Лукашенко, его сына Виктора и супруги Галины. Также в санкционный список были включены несколько белорусских министров и военачальников.

Ранее австралийское правительство ввело запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд в Россию. Глава австралийского МИД Марис Пейн добавила, что почти 20% потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет экспорта из Австралии. Она также добавила, что австралийские власти будут искать новые рынки для местных экспортеров попавшего под запрет сырья.

До этого Австралия ввела новые санкции против российских банков и госучреждений. Под ограничения подпали Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, ВЭБ и Альфа-банк, а также министерство финансов России и РФПИ.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.