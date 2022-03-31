Международные резервы РФ на 25 марта составили 604,4 млрд долларов

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Международные резервы РФ на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

По данным регулятора, снижение относительно уровня 18 февраля составило 38,8 миллиарда долларов (то есть 6%).

В ЦБ объяснили, что резервы сократились на фоне валютных интервенций и валютного рефинансирования. Кроме того, была произведена валютная переоценка активов.

Ранее стало известно, что Россия в ответ на заморозку части своих резервов ввела ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму.

Поводом для санкций со стороны Евросоюза и западных стран стало заявление Владимира Путина, который сообщил о решении провести специальную военную операцию в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.