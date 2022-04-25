Эксперт допустил рост стоимости аренды квартир в Москве на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основатель IT-компании в сфере недвижимости Realiste Алексей Гальцев рассказал о ситуации с арендой жилья в Москве. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, многие россияне стремятся вкладывать свои сбережения в недвижимость, чтобы сохранить их, однако у этого процесса есть обратная сторона.

"Спрос провоцирует взрывной рост стоимости и уменьшает уровень доступности жилья. К этой ситуации подключаются высокая инфляция, ключевая ставка 17%, ипотека под 12–17%, отсутствие пропорционального роста доходов и сокращение рабочих мест из-за санкций", – заявил Гальцев.

Часть населения, лишившись возможности купить личную квартиру, будет готова переключиться на рынок аренды, что приведет к росту стоимости таких договоров на 24–25%, отметил эксперт.

Однако руководитель проектов направления "Недвижимость" группы компаний SRG Ирина Евдокимова выразила мнение, что арендодатели не будут стремиться к повышению цен на фоне роста безработицы и снижения покупательской способности граждан.

"Увеличение числа предложений на рынке аренды на 40% вкупе с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также снижением доходов у населения свидетельствует о том, что предпосылок к увеличению арендных ставок нет", – подчеркнула она.

Юрист в сфере недвижимости Евгения Морозова отметила, что наиболее вероятен рост стоимости аренды для однокомнатных и двухкомнатных квартир. При этом ожидается, что студии или квартиры с большим числом комнат сохранятся в прежних значениях.

Риелтор Ярослав Кобаладзе ранее назвал привлекательным вариантом инвестирование в недвижимость посредством бронирования жилья в новостройках. По его словам, при минимальных вложениях можно увеличить капитал к моменту сдачи дома в эксплуатацию.

