Эксперт допустил рост стоимости аренды квартир в Москве на четверть

25 апреля, 21:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Основатель IT-компании в сфере недвижимости Realiste Алексей Гальцев рассказал о ситуации с арендой жилья в Москве. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам специалиста, многие россияне стремятся вкладывать свои сбережения в недвижимость, чтобы сохранить их, однако у этого процесса есть обратная сторона.
"Спрос провоцирует взрывной рост стоимости и уменьшает уровень доступности жилья. К этой ситуации подключаются высокая инфляция, ключевая ставка 17%, ипотека под 12–17%, отсутствие пропорционального роста доходов и сокращение рабочих мест из-за санкций", – заявил Гальцев.
Часть населения, лишившись возможности купить личную квартиру, будет готова переключиться на рынок аренды, что приведет к росту стоимости таких договоров на 24–25%, отметил эксперт.
Однако руководитель проектов направления "Недвижимость" группы компаний SRG Ирина Евдокимова выразила мнение, что арендодатели не будут стремиться к повышению цен на фоне роста безработицы и снижения покупательской способности граждан.
"Увеличение числа предложений на рынке аренды на 40% вкупе с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также снижением доходов у населения свидетельствует о том, что предпосылок к увеличению арендных ставок нет", – подчеркнула она.
Юрист в сфере недвижимости Евгения Морозова отметила, что наиболее вероятен рост стоимости аренды для однокомнатных и двухкомнатных квартир. При этом ожидается, что студии или квартиры с большим числом комнат сохранятся в прежних значениях.
Риелтор Ярослав Кобаладзе ранее назвал привлекательным вариантом инвестирование в недвижимость посредством бронирования жилья в новостройках. По его словам, при минимальных вложениях можно увеличить капитал к моменту сдачи дома в эксплуатацию.
Аналитики заявили, что в России подешевело съемное жилье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: