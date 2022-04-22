Минпромторг сообщил, что IKEA перенастраивает логистику для возвращения в Россию

Компания IKEA снова хочет открыть магазины в России. Для этого они перенастраивают свою логистику. Об этом заявили в Минпромторге.

По словам экспертов, IKEA сама строила свои магазины. Если она их бросит, то потеряет немалые деньги.

Аналогичная ситуация складывается и у компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Stradivarius и другими. Ранее они тоже заявили, что собираются вернуться, но как только это станет возможным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

