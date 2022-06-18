Дептранс предупредил о возможных ограничениях на станциях метро из-за концерта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На станциях московского метро "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Университет" и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения на вход и выход в связи с проведением на стадионе "Лужники" концерта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте рекомендовали москвичам и гостям столицы заранее приобрести билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время в пути после концерта. Также пассажирам напомнили о возможности оплаты проезда картой на специальных турникетах.

Ранее сообщалось, что ряд улиц в районе стадиона "Лужники" перекроют в субботу, 18 июня, в связи с проведением концерта. Ограничения будут действовать с 20:00 и до окончания мероприятия.