Минфин предложил "приватизировать" пенсионные накопления граждан РФ – СМИ

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Министерство финансов предложило разрешить самостоятельно инвестировать пенсионные накопления россиян. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник и представленную главой Минфина Антоном Силуановым и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной презентацию.
В частности, речь идет о предоставлении россиянам права инвестировать накопления по своему выбору, но и при определенных условиях. При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что предложение не предусматривает возможности вывести средства.
"Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда – ПФР или НПФ – либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям", – сказал Аксаков.
В настоящее время граждане могут лишь переводить сформированные по системе обязательного пенсионного страхования средства из одного НПФ в другой.
Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что россияне могут отложить оформление пенсии на период от одного года до десяти лет. В таком случае, отметила она, выплаты будут больше, поскольку увеличатся стаж и количество пенсионных коэффициентов.
За десять лет, продолжила Лебединская, коэффициент составит 2,11 для фиксированной выплаты и 2,32 для страховой.
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