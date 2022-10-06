Юрист рассказала, с какими заболеваниями не призовут по частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гражданина с серьезными заболеваниями, травмами или подтвержденным коронавирусом не могут призвать по частичной мобилизации. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

По ее словам, полный список дающих отсрочку или освобождение от призыва болезней обозначен в постановлении правительства РФ № 565 от 04.07.2013 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".

"Граждане проходят медицинскую комиссию, и там есть перечень заболеваний, который дает человеку право получить отсрочку или быть признанным негодным", – объясняет эксперт.





Мария Ярмуш юрист Это ряд тяжелых заболеваний, среди которых диабет, астма, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые кожные заболевания.

Кроме того, призвать не могут, если у человека подтвержден коронавирус. В этом случае отправить его на службу разрешено только после выздоровления, добавила эксперт.

"Если есть подтвержденный коронавирус, гражданин должен пройти самоизоляцию. Это будет уважительная причина, чтобы не явиться в военкомат. Но, конечно, нужно уведомить военкомат, почему человек не может прийти", – уточнила юрист.

Временно освободить от мобилизации также могут человека, получившего травму, например перелом. Ему дадут восстановиться и в случае полного выздоровления призовут, заключила Мария Ярмуш.

Ранее стало известно, что военных пенсионеров могут отправить на службу в рамках частичной мобилизации. Это разрешено, если они имеют необходимую военно-учетную специальность и по состоянию здоровья соответствуют требованиям призыва.



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