Госдума приняла поправку о квоте на обучение в вузе для детей участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума поддержала во втором чтении поправку, согласно которой детям участников специальной военной операции РФ на Украине предоставят бюджетные места для обучения в вузах по программам бакалавриата.

Поправка вносится в законопроект, позволяющий духовным образовательным организациям реализовывать программы подготовки кадров в аспирантуре.

Согласно документу, в пределах квоты получить бюджетные места смогут дети военнослужащих, добровольцев и сотрудников госорганов, принимавших участие в боевых действиях. При этом квота составит не менее 10% от общего числа доступных бюджетных мест, а для поступления потребуются результаты ЕГЭ или вступительные испытания на стороне университетов.

Претендовать на льготное поступление также смогут герои РФ, кавалеры трех орденов Мужества и дети военнослужащих, получивших увечья, ранения или контузии в ходе СВО. Зачислять их будут без проведения вступительных испытаний.

Ранее сообщалось, что порядка 51% россиян поддерживают отмену льгот при поступлении в высшие учебные заведения. В опросе на эту тему приняли участие 10,4 тысячи человек.

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