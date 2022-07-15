Дума наделила статусом ветеранов пограничников, отражавших вторжение в РФ в ходе СВО

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Госдума на внеочередном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе спецоперации на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что статусом ветерана и инвалида боевых действий наделят военнослужащих ФСБ, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне операции.

Ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Под действие данного закона подпадают также военные корреспонденты.

Закон предусматривает получение такими гражданами соответствующих мер соцподдержки, среди которых налоговые и другие льготы.

До этого Минобороны предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

Позднее Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

