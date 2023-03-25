Фото: детская музыкальная хоровая школа Весна имени А. С. Пономарева

Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Им он посвятил пост в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в Москве больше 10 тысяч театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров и концертных залов.

"И каждый из них вы наполняете жизнью, творчеством, высоким искусством", – обратился он к работникам культуры, поблагодарив за огромный вклад в развитие этой сферы.

По словам Собянина, в столичной афише всегда представлен огромный выбор событий и для ценителей классики, и для любителей современного искусства. Можно выбрать премьеры и редкие выставки, литературные вечера и концерты, яркие фестивали и культурные акции.

25 марта в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет познавательная акция "Единый день открытых дверей". Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что мероприятия разных форматов будут проведены на более чем 300 площадках.

Собянин: единый читательский билет дает москвичам возможность выбора из 15 млн книг





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!