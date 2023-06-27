Собянин рассказал, что за 12 лет в Москве построили свыше 1,2 тысячи км дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начиная с 2011 года, в столице возвели более 1,2 тысячи километров дорог и 359 искусственных сооружений. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр назвал мосты и развязки Москвы сложнейшими инженерными сооружениями с высокой пропускной способностью. По его словам, благодаря им движение по ключевым магистралям заметно разгрузилось.

"И, кроме того, развязки украшают Москву, особенно в вечернее время, когда на них зажигаются тысячи огней", – заключил Собянин.

21 июня Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. Общая протяженность шестиполосной дороги составила 6,5 километра.



Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы