Началось строительство нового участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: Депстрой Москвы

Началось строительство участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Об этом рассказал руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершено строительство трех участков. Еще два участка – от городского вокзала "Столбово" до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе – в строительстве", – отметил руководитель департамента.

По словам Загрутдинова, от улицы Поляны до Варшавского шоссе планируется построить и реконструировать дороги общей протяженностью 14 километров, включая, эстакаду, тоннель, два путепровода, десять пешеходных переходов. В настоящее время подрядная организация начала устанавливать строительный городок, а также огораживать территорию.

Глава Депстроя заметил, что второй участок трассы от городского вокзала "Столбово" до улицы Поляны готов на 33%. Здесь будут построены дороги общей протяженностью 28 километров. Также возведут три путепровода, шесть пешеходных переходов.

Загрутдинов добавил, что по завершении строительства специалисты благоустроят прилегающую территорию. На двух строящихся участках трассы создадут 2,3 тысячи цветников, уложат газоны на площади 46 гектаров. Помимо этого, высадят 5,7 тысячи деревьев и больше 61 тысячи кустарников.

В конце июня Сергей Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По словам мэра Москвы, строительная готовность четвертой очереди трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составляет 65%. Ее планируют сдать в эксплуатацию до первой половины 2024 года.

Градоначальник добавил, что в 2023 году власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию трассу Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, а также возобновить работу улицы Сосенский Стан после реконструкции и запустить движение по дублеру Боровского шоссе около жилого комплекса "Рассказово".

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