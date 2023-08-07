Вес металлоконструкций двух эстакад южного направления МСД составил более 8,5 тыс тонн

Фото: stroi.mos.ru

Вес металлоконструкций двух эстакад южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД составил более 8,5 тысячи тонн. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе – две эстакады длиной 300 метров и 1,2 километра. Вес смонтированных металлоконструкций двух пролетных строений искусственных сооружений составил более 8,5 тысячи тонн, а объем железобетонных конструкций – порядка 33 тысяч кубометров", – рассказал заммэра.

По словам Бочкарева, специалисты возвели 300-метровую эстакаду в районе платформы МЦД-2 Красный Строитель. Еще одна длинная эстакада строилась в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда в особо сложных условиях, над действующей железной дорогой.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что пролетное строение через пути МЦД-2 монтировалось в течение двухчасовых технических окон. Эта эстакада соединяет столичные районы Чертаново Южное и Бирюлево Западное.

Кравцов отметил, что эстакады обеспечивают непрерывный основной ход при пересечении МСД с улицей Подольских Курсантов и путями МЦД-2. По его словам, в составе участка возвели четыре путепровода, тоннель под действующими путями Павелецкого направления МЖД.

При строительстве участка скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД соорудили 13,5 километра дорог, включая 8 километров шестиполосной магистрали основного хода, улично-дорожную сеть, а также ряд искусственных сооружений.

Сергей Собянин, открывая движение по этому участку, отмечал, что работы проходят над созданием южного направления МСД. Тогда мэр подчеркнул, что было выполнено примерно две трети работ. По его словам, на участке от Южной рокады до МКАД существует 2 километра со сплошными эстакадами и тоннелями. Собянин подчеркнул, что это участок очень важный и сложный.

Ранее Бочкарев рассказал, что строительство МСД идет с минимальным влиянием на существующую инфраструктуру столицы благодаря применению передовых инженерных решений.

Он подчеркнул, что масштабный проект с рекордной протяженностью, 68 километров, реализуется в условиях плотно застроенного мегаполиса с интенсивно развитой инфраструктурой.



Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД