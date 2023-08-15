Дороги перекроют 19 и 20 августа в центре, на севере и западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с организацией полумарафона "Лужники" 20 августа в центре Москвы будут временно перекрыты несколько улиц и набережных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В этот день движение будет ограничено:

с 07:30 до 12:00 – по улице Хамовнический Вал;

с 07:30 до 12:30 – по Лужнецкой набережной;

с 08:00 до 11:30 – по Москворецкой набережной;

с 08:00 до 11: 40 – по Кремлевской набережной;

с 08:00 до 12:00 – по Пречистенской и Фрунзенской набережным;

с 08:10 до 11:00 – по Устьинской набережной;

с 08:10 до 11: 15 – по Краснохолмской, Гончарной и Котельнической набережным.

На указанных улицах с 00:01 20 августа до завершения полумарафона будет недоступна парковка.

Помимо этого, ограничения будут действовать 20 августа на севере столицы из-за проведения забега "Динамо бежит". Дороги перекроют:

с 09:00 до 11:30 – на улице Юрия Никулина;

с 09:30 до 10:30 – на Московской, Театральной, Трудовой, Правой Дворцовой и Левой Дворцовой аллеях;

с 09:30 до 10: 45 – на площади Космонавта Комарова и на Летней аллее;

с 09:30 до 11:00 – на Петровско-Разумовской аллее.

С 00:01 20 августа до финала события на указанный улицах будет недоступна парковка.

Также движение для транспорта 19 и 20 августа ограничат в некоторых местах на участках на западе Москвы. Это связано с организацией состязаний по триатлону.

Москвичей предупредили, что 19 августа в период с 06:00 до 11:30 нельзя будет проехать по участку Северо-Западной (СЗХ) и улицы Нижние Мнёвники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы. Проезд будет недоступен и на съезде на СЗХ (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы.

В этот же день с 06:00 до 20:00 и 20 августа с 08:00 до 13:00 движение транспорта ограничат на улице Крылатской и в местном проезде от дома 2а по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала. С 06:00 19 августа до финала состязаний создадут двустороннее движение на съезде с улицы Нижние Мнёвники (в сторону улицы Народного Ополчения) на Островную улицу.

19 и 20 августа с 00:01 до завершения события водители не смогут припарковать свое транспортное средство на улице Крылатской от дома 14 до улицы Нижние Мнёвники.

Ранее стало известно, что дороги на участке Киевского шоссе в районе реки Ликовы перекрыли до 3 октября. С 14 августа там будет недоступна одна полоса. Это связано с ремонтными мероприятиями.

В департаменте транспорта предупредили, что до 10 сентября одна полоса в сторону Подмосковья будет недоступна для движения. Кроме того, с 10 сентября до 3 октября полосу в сторону центра Москвы также перекроют.

Ограничения коснутся и других участков в столице. На территории Ленинградского шоссе в Химках перекроют две полосы. Ограничения продлятся до 19 ноября. Вместе с этим до 14 октября на некоторых участках в районе 7-й улицы Текстильщиков в связи с организацией работ перекроют движение на одной полосе. Также до 2 марта 2024 года на территории улиц Ленина, Труда и Школьной в ТиНАО перекроют две полосы.

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