Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юго-восточном участке Таганской-Краснопресненской линии Московского метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажиры ожидали поезда на станциях участка дольше обычного из-за проверки железнодорожной инфраструктуры.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", – говорится в сообщении.

До этого сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии метро. Поезда временно не ходили от "Дубровки" до "Печатников". Причиной стала девушка, потерявшая равновесие из-за плохого самочувствия. Пассажирка упала под прибывающий поезд, но смогла выжить.

