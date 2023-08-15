Движение на ряде улиц Москвы временно ограничат из-за триатлона 19 и 20 августа

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Несколько улиц в Москве перекроют 19 и 20 августа из-за проведения триатлона. Столичный Дептранс предупредил об ограничениях в своем официальном телеграм-канале.

"Движение будет закрыто 19 августа с 06:00 до 11:30 на участке СЗХ и улицы Нижние Мнёвники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, а также на съезде на СЗХ (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы", – говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что 19 августа с 06:00 до 20:00 и 20 августа с 08:00 до 13:00 транспорт не сможет проехать на улице Крылатской и в местном проезде от дома № 2А по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала.

В свою очередь, двустороннее движение будет осуществляться на съезде с улицы Нижние Мнёвники на Островную улицу с 06:00 19 августа.

Что касается правил парковки, 19 и 20 августа с 00:01 машины нельзя будет оставлять на улице Крылатской на участке от дома № 14 до улицы Нижние Мнёвники, рассказали в департаменте.

Автомобилистов призвали заблаговременно продумать маршрут объезда.

Ранее стало известно, что дороги на участке Киевского шоссе в районе реки Ликовы перекрыли до 3 октября. С 14 августа там недоступна одна полоса. Это связано с ремонтными работами.

В департаменте транспорта предупредили, что до 10 сентября одна полоса в сторону Подмосковья будет закрыта для движения. Кроме того, с 10 сентября до 3 октября полосу в сторону центра Москвы тоже перекроют.

Ограничения коснутся и других участков в столице. На территории Ленинградского шоссе в Химках перекроют две полосы. Ограничения продлятся до 19 ноября.



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