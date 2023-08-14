Движение на Киевском шоссе в районе реки Ликовы ограничили до 3 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на участке Киевского шоссе в районе реки Ликовы ограничили до 3 октября. Причиной стали ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 14 августа до 3 октября на участке 29 км Киевского шоссе будет недоступна для движения одна полоса", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, до 10 сентября будет закрыта одна полоса в сторону Московской области, с 10 сентября до 3 октября перекроют полосу в сторону центра города.

Кроме того, на участке Ленинградского шоссе в Химках будут недоступны две полосы до 19 ноября. До 14 октября на нескольких участках в районе 7-й улицы Текстильщиков из-за проведения работ ограничат движение на одной полосе. С 14 августа этого года до 2 марта 2024 года на участках улиц Ленина, Труда и Школьной в ТиНАО перекроют две полосы.

Ранее сообщалось, что движение на участках улицы Руставели и Огородного проезда ограничат с 12 до 25 августа. До 15 августа ограничения движения будут действовать на участке улицы Руставели в районе дома 14, строения 2 на Огородном проезде. С 16 до 25 августа ограничения введут на участке Огородного проезда в районе пересечения с улицей Руставели.

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