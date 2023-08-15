График движения поездов изменится от Курского вокзала до Железнодорожной 16–17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движения поездов изменится от Курского вокзала до станции Железнодорожная с 20:00 16 августа до 05:00 17 августа. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Часть поездов будет отменена. Интервал движения будет увеличен до 40 минут. Поезда не будут останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино: при движении из Москвы – после 20:30, при движении в Москву – после 22:30", – говорится в публикации.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что на Железнодорожной будет закрыт проезд по одному из путей во время "окон". Ограничения связаны с необходимостью проведения работ по подготовке к запуску четвертой линии МЦД.

Для пассажиров будут курсировать компенсационные автобусы. С графиком их движения можно ознакомиться по ссылке.

Граждан призвали заранее смотреть расписание поездов. Оно представлено на портале перевозчика, а также в специальном приложении.

В свою очередь, на официальном сайте Московской железной дороги появилось предупреждение о том, что с 15 по 25 августа изменится расписание поездов Ярославского, Казанского, Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2.

В это время будет проводиться работа по замене стрелочных переводов на станциях Мытищи, Люблино-Сортировочное и Шатура.

"Окно" на Ярославском направлении запланировано с 21:00 15 августа до 07:00 16 августа. Уточняется, что движение, которое до этого было организовано по первому главному пути на перегоне Мытищи – Пушкино, будет осуществляться по соседнему пути. Часть поездов отменят, некоторые составы проследуют по укороченному маршруту, а у других изменится время прибытия и отправления.

С 20 по 23 августа с 22:20 до 05:20 работы будут проходить на станции Люблино-Сортировочное, в связи с чем тоже будет изменен график движения.

Замена двух стрелочных переводов на станции Шатура будет осуществляться с 04:00 24 августа до 14:00 25 августа. Расписание изменится.

Ранее стало известно, что дороги на участке Киевского шоссе в районе реки Ликовы перекрыли до 3 октября. С 14 августа там недоступна одна полоса. Это связано с ремонтными работами.

В департаменте транспорта предупредили, что до 10 сентября одна полоса в сторону Подмосковья будет закрыта для движения. Кроме того, с 10 сентября до 3 октября полосу в сторону центра Москвы тоже перекроют.

Ограничения коснутся и других участков в столице. На территории Ленинградского шоссе в Химках перекроют две полосы. Ограничения продлятся до 19 ноября.



В столице идет подготовка к запуску МЦД-3