Минтранс РФ планирует вернуть понятие средней скорости в ПДД с 1 марта

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Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства, который внесет поправки в правила дорожного движения, вводящие понятие средней скорости транспорта. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Средняя скорость движения транспортного средства – значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка", – отметило ведомство.

В пункте 10.1. правил фраза "водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения" дополнят сочетанием "в том числе средней".

При принятии проекта, документ вступит в силу с 1 марта следующего года.

Как рассказали Autonews.ru в ведомстве, пока меры ответственности не проработали. Минтранс РФ подчеркнул, что это будет следующим этапом, в данный момент необходимо определить терминологию.

Кроме того, ведомство указало, что поправки предлагают определить место установки камеры, которая будет выявлять нарушение.

Ранее Минтранс РФ предложил ввести в ПДД запрет на превышение средней скорости движения. Превышение лимита скорости является самым популярным нарушением ПДД, подчеркнули в министерстве.

До этого в Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах. Обращение было направлено на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

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