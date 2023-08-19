Движение транспорта перекроют на северо-западе Москвы 22 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта перекроют на улице Маршала Новикова на северо-западе Москвы 22 августа. Там пройдут киносъемки, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В период с 09:00 до 17:00 22 августа будет закрыт проезд на двух участках улицы Маршала Новикова (не более пяти минут)", – отметил департамент.

С 09:00 до 14:00 движение ограничат на участке улицы Маршала Новикова от улицы Академика Александрова до улицы Максимова, с 14:00 до 17:00 – на участке улицы Маршала Новикова от дома 8, корпус 1 до дома 12, корпус 1.

Ранее стало известно, что дороги на участке Киевского шоссе в районе реки Ликовы перекрыли до 3 октября. С 14 августа там недоступна одна полоса. Это связано с ремонтными работами.

В департаменте транспорта предупредили, что до 10 сентября одна полоса в сторону Подмосковья будет закрыта для движения. Кроме того, с 10 сентября до 3 октября полосу в сторону центра Москвы тоже перекроют.

Ограничения коснутся и других участков в столице. На территории Ленинградского шоссе в Химках перекроют две полосы. Ограничения продлятся до 19 ноября.



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