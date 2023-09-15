Расписание поездов из Москвы до Рязанской области изменится с 18 по 29 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание электричек, следующих от Москвы до станций в Рязанской области, изменится с 18 по 29 сентября из-за плановых работ на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте изменится у ряда поездов, которые ходят между следующими станциями:



Рязань-1;

Дивово;

Рыбное;

Голутвин;

Узуново;

Москва-Пассажирская-Казанская;

Рязань-2;

Ряжск.

Кроме того, из расписания будут выведены ряд электричек, курсирующих на участках Рязань-1 – Дивово, Голутвин – Пески.

Ранее сообщалось, что график движения нескольких пригородных электричек, которые едут в Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) и первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), изменится с 9 по 19 сентября в связи с модернизацией инфраструктуры.

По информации пресс-службы, модернизация инфраструктуры проходит на двух станциях – Тестовская и Дубна. На Тестовской технологические окна запланированы на 9–10, а также на 16–17 сентября с 22:55 до 10:55, чтобы не прерывать движение в будние дни. На станции Дубна 19 сентября с 07:50 до 17:50 организуют замену стрелочного перевода.

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