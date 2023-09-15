15 сентября, 21:40Транспорт
Расписание поездов из Москвы до Рязанской области изменится с 18 по 29 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание электричек, следующих от Москвы до станций в Рязанской области, изменится с 18 по 29 сентября из-за плановых работ на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).
Уточняется, что время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте изменится у ряда поездов, которые ходят между следующими станциями:
- Рязань-1;
- Дивово;
- Рыбное;
- Голутвин;
- Узуново;
- Москва-Пассажирская-Казанская;
- Рязань-2;
- Ряжск.
Кроме того, из расписания будут выведены ряд электричек, курсирующих на участках Рязань-1 – Дивово, Голутвин – Пески.
Ранее сообщалось, что график движения нескольких пригородных электричек, которые едут в Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) и первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), изменится с 9 по 19 сентября в связи с модернизацией инфраструктуры.
По информации пресс-службы, модернизация инфраструктуры проходит на двух станциях – Тестовская и Дубна. На Тестовской технологические окна запланированы на 9–10, а также на 16–17 сентября с 22:55 до 10:55, чтобы не прерывать движение в будние дни. На станции Дубна 19 сентября с 07:50 до 17:50 организуют замену стрелочного перевода.
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